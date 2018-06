Johny Rawls live on stage 22 juni 2018

02u38 0

Muziekgroep R.K.-Blues pakt morgen zaterdag voor haar dertigste verjaardag uit met een topconcert in CC De Link aan het Dorpsplein 17. De organisatoren wisten immers de Amerikaanse bluestopper Johnny Rawls (66) te strikken die er zijn "Keep the blues alive"-programma zal spelen. De Belgische band Elan met onder meer de plaatselijke zanger-gitarist Arne Demets zorgt er voor de support act. Kaarten kosten in voorverkoop 15 euro en aan de deur 18 euro. Alle info via Facebook op RKBlues30Years.





(VGGS)