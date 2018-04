Jochen en Marleen zijn kampioen bij De Voermanillers 04 april 2018

De Voermanillers, die hun lokaal hebben bij Peter in 'De Voerman', vierden hun kampioenen van het voorbije kaartjaar. Marleen Sinnaeve was de primus bij de dames gevolgd door Juju Remaut en Andrea Ternest.





Bij de heren was de gouden plak voor Jochen Seys voor Eddy Omeye en Gino Vandevoorde. Traditioneel werden ook de twee rode lantaarns uitgereikt en die waren dit keer voor Lucrèse Pillaert en Christof Decouttere. Het nieuwe seizoen start op vrijdag 14 april.





(VGGS)