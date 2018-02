Jeugdhuis veilt inboedel 27 februari 2018

Plezante boel in het Ledegemse jeugdhuis Den Traveir zaterdagavond. Daar werd een veiling georganiseerd om een deel van de inboedel van de hand te doen. "Er staan namelijk aanpassingswerken gepland en het was het moment om eens grote kuis te houden", zegt vrijwilliger Robbe Naessens. "Alles wat we niet meer nodig hadden of konden opslaan, moest weg. Het opmerkelijkste item dat we verkochten, was een surfplank die hier al jaren lag. Dat is nog van toen de Ledegemse band Pacific Beach Patrol hier kwam optreden. Verder gingen er oude foto's van Den Traveir onder de veilinghamer, maar ook halloweenversiering, kledij en een set tuinstoelen. Ik schat dat de veiling tussen 150 en 300 euro opgebracht heeft", zegt Robbe. (VDI)