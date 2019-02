Jeugdhuis Den Traveir in een nieuw jasje VDi

02 februari 2019

17u25

Bron: VDI 0 Ledegem Burgemeester Bart Dochy en zijn schepencollege heropenden vrijdag het gerenoveerde jeugdhuis Den Traveir in de Menenstraat. Er vonden de voorbije maanden enkele ingrijpende verbouwingen plaats zodat omwonenden geen geluidshinder meer zouden hebben.

Het gemeentebestuur kocht het jeugdhuis vijf jaar geleden. Om een eind te maken aan de klachten van buren over lawaaihinder plande die enkele ingrepen. Voortaan beschikken de jongeren er over een ruime zaal aan de achterkant van het café en ook het sanitair is vernieuwd. Ook andere verenigingen kunnen er voortaan terecht, op momenten dat er geen grote activiteiten van het jeugdhuis gepland zijn. Het heropeningsweekend gaat gepaard met een casino-avond, quiz, filmvoorstelling, karaoke en Traveirowland, de Tomorrowland-versie van het jeugdhuis.