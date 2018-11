Jelle Van Reckem (Ol. Ledegem): "We hebben niet veel overschot meer" 17 november 2018

02u21 0 Ledegem Olympic Ledegem was de nieuwe competitie met een hoopgevende zes op zes ingestapt, maar moest daarna flink wat gas terugnemen. De troepen van coach Hein Vandoorne wisten in hun laatste drie opdrachten geen enkel punt te pakken en zakken week na week verder weg. Na elf speeldagen staat Olympic op een twaalde plaats met elf punten.

tweede provinciale b

"We hebben niet zo veel overschot meer tegenover de ploegen in de gevarenzone", beseft ook Jelle Van Reckem.





"Drie teams staan op slechts twee punten van ons zodat we toch dringend naar dat bord moeten kijken. Na een goede start gaat het de laatste weken bergaf, al is het bijvoorbeeld geen schande om vorige week op Anzegem de boot in te gaan. Als je ziet welke kern deze ploeg heeft, dan moet je je ook als ploeg weinig illusies maken. Zondag krijgen we alweer een topper voor onze voeten geschoven, want leider en eersteperiodekampioen Wevelgem komt zondag op bezoek. Dat wordt zeker een lastige tegenstander, want de Wevelgemnaars zijn nog altijd ongeslagen. En een week later trekken we naar Zwevegem Sport, ook geen makkelijke klus. Goed, momenteel moeten we echter dringend punten pakken en moeten we met vertrouwen onze komende duels aanpakken. Elk punt is meer dan welkom en laat ons hopen dat we de komende maanden wat minder opgezadeld zitten met blessures en schorsingen. We blijven hoopvol verder werken, want zowel de inzet als de mentalteit zijn super", besluit Van Reckem. (BPN)