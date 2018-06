Jelle, Martin, Frank en U11 zijn de sportlaureaten 26 juni 2018

Wielrenner Jelle Garsbeke (18) mag zich voortaan de Ledegemse Sportlaureaat 2018 noemen. Hij kreeg die trofee omwille van zijn provinciale titel op de piste in Rumbeke. Daarnaast won Jelle ook de Beker van België op de piste. Bij de ploegsporters wonnen de U11 van Olympic Ledegem. Martin Deleu (60) kreeg de Trofee van Sportverdienste 2018 voor zijn gouden lidmaatschap bij de KBVB. Hij is al 30 jaar actief binnen het plaatselijke minivoetbal. Tot slot mocht Frank Vandermersch de Erkentelijkheidstrofee 2018 mee naar huis nemen. Hij is al vele jaren een van de drijvende krachten bij Olympic Ledegem.





(VGGS)