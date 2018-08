Inschrijven voor gratis cursus Eerste Hulp 22 augustus 2018

De Ledegemse Rode Kruis-afdeling start op donderdag 6 september om 19.30 uur in haar lokaal in de Smisseknokstraat een gratis basiscursus Eerste Hulp. Er zijn zes lesavonden voor elke geïnteresseerde die dit jaar 16 jaar wordt of al is. Wie meer wil weten of zich wil inschrijven, kan dat via een telefoontje naar 056/50.39.96 of mail naar vorming@ledegem.rodekruis.be.





(VGGS)