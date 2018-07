Indrukwekkend eerbetoon aan Canadese held 02 juli 2018

De inhuldiging van het monument ter ere van de Canadese soldaat Thomas Ricketts aan de fruithoeve 't Beurtegoed zorgde, ondanks de hitte, onder ruime belangstelling voor een memorabele zaterdagnamiddag. Ricketts was amper 17 jaar toen hij op 14 oktober 1918 met zijn Royal Newfoundland Regiment de hoeve naderde. Hij was één van de vrijwilligers om de aanwezige Duitsers te verrassen en dat lukte. Thomas slaagde er in om 8 Duitse soldaten in de schuur gevangen te houden. Hij kreeg daarvoor als jongste strijdkracht ooit van het Britse Rijk het Victoria Cross. Jan D'Hondt, zoon van Andre die eigenaar is van de hoeve, bracht Thomas Ricketts even tot leven. Heel wat hoge gasten als gouverneur Carl Decaluwé, de Canadese Ambassadeur Olivier Nicoloff, Lieutenant Governor Judy M. Foote en Premier Dwight Ball van Newfoundland and Labrador waren aanwezig. (VGGS)