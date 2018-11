Inbreker betrapt in broodjeszaak, maar toch ontsnapt 19 november 2018

Een inbreker is zaterdagavond rond 20.30 uur op heterdaad betrapt, nadat hij over de poort van broodjeszaak Twins in de Rollegemkapelsestraat in Sint-Eloois-Winkel was geklommen. Op het moment dat hij in de berging droge voeding, waaronder uien, wou stelen, werd hij aangesproken. De man zette het meteen op een lopen zonder buit. De politie snelde ter plaatse, maar kon hem niet meer vatten. Afgelopen vrijdag werd ook al aangifte gedaan van diefstal van voeding uit een diepvriescel. Toen werden donuts en blikjes Red Bull gestolen. Vorige week dinsdag gebeurde in de buurt vermoedelijk ook al een diefstal. Wellicht ging het telkens om dezelfde dader die er alleen op uit was om eten te stelen. (AHK)