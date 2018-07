Identiteitskaart niet mee? Dan niet binnen op fuif 18 juli 2018

Het schepencollege van Wevelgem laat een Safe Party Zone opstarten op fuiven in gemeentelijke gebouwen. Safe Party Zone kent zijn oorsprong in Kortrijk, de buurstad werkt er al sinds 2010 mee. Het is een door de federale privacycommissie goedgekeurd softwaresysteem, waarbij bezoekers aan de inkom van een fuif hun identiteitskaart laten inscannen. Wie weigert, mag niet binnen. Er worden geen gegevens bijgehouden. Wie betrapt wordt met drugs of keet schopt op een fuif in Wevelgem, kan tot een jaar fuifverbod krijgen. Die mensen krijgen bij het inscannen van hun identiteitskaart een rode bol en komen er niet in. Het softwarepakket aankopen kost 6.000 euro en draait vanaf september proef in Wevelgem. Het project wordt binnen de politiezone Grensleie ook in Menen en Ledegem uitgerold. (LPS)