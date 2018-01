Huwelijksaanzoek tijdens nieuwjaarsreceptie 02u41 0 Foto VGGS Nancy Lemmens was compleet verrast door het huwelijksaanzoek van Christ Nyffels.

Christ Nyffels (51), hoofd van de technische dienst in Ledegem, heeft op de nieuwjaarsreceptie in de technische loods in de Roeselarestraat zijn vriendin Nancy Lemmens (48) ten huwelijk gevraagd. "Het was nu of nooit", glimlacht Christ, die een paar maanden geleden nog te zien was in het Vier-programma Komen Eten. "We zijn straks zeventien jaar samen en ik vond het nu het ideale moment om mijn aanzoek te doen op de plek waar ik elke werkdag vertoef. Uiteraard wisten mijn collega's ervan af en was de loods dankzij hen geweldig aangekleed met veel bloemen en hartjes. Samen met entertainer Arjoentje had ik een goocheltruc uitgewerkt waarbij op zeker moment 'mijn Smurf Nancy', zoals ik haar altijd noem, een verlovingsring kreeg. De trouwdatum staat ook al vast en dat wordt 21 april."





Nancy was compleet verrast door het aanzoek en had de tranen in haar ogen. "Nooit gedacht van mijn Christ dat hij dat nog zou doen. Uiteraard zei ik ja tegen de man van mijn leven." (VGGS)