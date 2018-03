Herman Van Rompuy in praatstoel 06 maart 2018

De Davidsfondsafdelingen van Sint-Eloois-Winkel, Ledegem en Gullegem strikten Herman Van Rompuy voor een causerie in CC De L!nk aan het Dorpsplein 21 op donderdag 8 maart om 20 uur. De voormalige Europese president zal er spreken over de huidige uitdagingen van Europa en de perspectieven naar de toekomst toe. Kaarten kosten 10 euro voor leden; niet-leden betalen 15 euro. Die kaartenverkoop gaat - op vraag van Van Rompuy zelf - volledig naar de opstart van 't Ferm of de dagondersteuning voor volwassenen met een beperking die vanaf 1 september start in de deelgemeente Rollegem-Kapelle. Kaarten zijn onder meer te koop via www.davidsfondswinkel.be . (VGGS)