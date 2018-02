Heraanleg parking Olympic Ledegem 16 februari 2018

De parking achter de terreinen van voetbalploeg Olympic Ledegem krijgt een opknapbeurt. "Er wordt een soort van waterdoorlatend asfalt gebruikt omdat dit het best past bij de huidige ondergrond van het terrein" stelde burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD). Op de vraag van Sien Jacques (sp.a-Groen) of er geen alternatief bestaat voor dat asfalt was het antwoord negatief. "Grastegels zouden op die plek heel wat duurder zijn terwijl ook weer de huidige ondergrond parten kan spelen".





(VGGS)