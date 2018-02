Groene Pluim voor gemachtigde opzichters 06 februari 2018

De Groene Pluim van Groen was dit jaar voor de gemachtigde opzichters van de gemeente Ledegem. "Elk jaar bekronen we graag de mensen die zich inzetten voor een groenere samenleving" stelt voorzitter Lucien Vandenbroucke. "Onze opzichters zijn echt begaan met de verkeersveiligheid en staan tot vier maal per schooldag klaar in alle weersomstandigheden."





(VGGS)