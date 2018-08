Groen wil zitje in gemeenteraad behouden 30 augustus 2018

De Ledegemse afdeling van Groen, die in 2012 in kartel ging met sp.a, komt dit jaar alleen op. De drie zetels van toen waren allemaal voor sp.a-leden. Toch kwam Sien Jacques (28), die nu lijsttrekker is, in de gemeenteraad na het vertrek van een sp.a-raadslid. De partij hoopt dat zitje te behouden. "We leveren geen volledige lijst van 21 kandidaten af, maar wel eentje met 11 personen die heel bewust tegen de stroom in willen roeien", stelt voorzitter en lijstduwer Lucien Vandenbroucke (69) wiens vrouw Anne Mie Descheemaeker (67) ook op de lijst staat. Het echtpaar verhuist eind dit jaar naar Izegem, maar wil Groen Ledegem eerst aan een zitje helpen. "We gaan onder meer voor een lagere personenbelasting, een windmolen in de Muizelstraat, minstens 1.000 nieuwe aangeplante bomen, meer fietsparkeerplaatsen bij winkels en bushaltes en een hondenspeelweide in elke deelgemeente", klinkt het. De andere acht namen op de lijst zijn Jonas Malfait (22), Frances Anne (49), Johan Vandevelde (65), Liesbeth Masschelein (28), Ingmar Faes (59), Winni Lavaert (54), Roland Allegaert (65) en Johan Dezutter (60). (VGGS)