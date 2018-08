Gratis zonnecrème en water op topeditie Cirque Magique 06 augustus 2018

02u35 0 Ledegem Het voorbije weekend genoten 13.500 festivalgangers onder een loden zon van Cirque Magique. Het dancefestival aan de Sint-Pieterstraat had maatregelen getroffen tegen de hitte en die nodig. De organisatie verdeelde 4.000 flesjes gratis zonnecrème en er gingen ook duizend herbruikbare flessen met water over de toonbank.

Cirque Magique was aan zijn vierde editie toe en hoopte op voorhand 16.000 bezoekers te ontvangen. Het festivalterrein was daarvoor iets vergroot, je kon er al op vrijdagavond komen feesten en er werd geïnvesteerd in een line-up met bekendere namen. "Uiteindelijk klokten we af op 13.500 bezoekers", vertelt organisator Dries Claeys. "Dat is een record en daar mogen we zeer tevreden mee zijn, al had ik persoonlijk gehoopt dat het er nog net iets meer zouden zijn. Tachtig procent van de tickets werd reeds via voorverkoop verkocht, maar vermoedelijk zijn de potentieel late beslissers wat afgeschrikt door de warmte. We hebben er hoe dan ook een topeditie op zitten." De hitte werd gecounterd met zwembaden op zowel het festivalterrein als de camping en er waren ook andere maatregelen. "Zoals vernevelaars aan de podia en die gratis zonnecrème", gaat Dries verder. "Toen het in volle zon druk aan de ingang werd hebben we daar ook gratis drinkwater uitgedeeld."





Jongleurs

De toeschouwers genoten met volle teugen van de combinatie van dj-sets en de sfeervolle circusacts.





"Cirque Magique is kleinschalig en daardoor niet te druk, maar boet niet op in op kwaliteit en inkleding", vertellen bezoekers Laurens Delmotte en Kristen Donckers uit Ardooie. " Net die mix zorgt er voor dat we hier graag komen. Vooral de beleving zorgt voor leuke extraatjes bij de muziek. Zo zagen we een dj-set met twee jongleurs die lichtgevende kegels gooiden, terwijl er een acrobate in de gordijnen kunstjes deed en wat verderop een dame kunstjes met een hoepel uithaalde. Die ervaring vind je bijna nergens en dat maakt Cirque Magique uniek." (VDI)