Gevel aangereden en gevlucht 07 september 2018

02u45 0

Een onbekende - vermoedelijk een bestuurder van een grote witte bestelwagen - heeft gistermiddag de hoek aangereden van een gevel van een appartementsgebouw op de hoek van het Dorpsplein en de Oekensestraat in Sint-Eloois-Winkel. Dat gebeurde rond kwart na twee. Een medewerker van de gemeente die er net passeerde met een dienstvoertuig, hoorde het geluid van de aanrijding. In zijn achteruitkijkspiegel zag hij het aanrijdend voertuig gewoon doorrijden in de richting van Oekene. Omdat een deeltje van het metselwerk ernstig beschadigd was en er verder risico was op vallende brokstukken, werd de hulp van de brandweer ingeroepen. Die stutte de aangereden gevel. (VHS)