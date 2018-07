Gestolen oplegger weer thuis, dankzij flinke portie geluk 24 juli 2018

Een oplegger van het transportbedrijf Transledegem die zondagnacht in Rekkem werd gestolen, is alweer terecht én thuis. Met dank aan een Facebookbericht over de diefstal en een alerte trucker uit Blankenberge. "We zijn content", klinkt het bij Transledegem.





"We zijn al een tijdje wat moeilijker bereikbaar door werken in onze straat en daarom stond zondagnacht één van onze opleggers, geladen met staalrollen, op de parking langs de E17 in Rekkem", steekt Hedwig Vuylsteke, zaakvoerder van Transledegem, van wal. "Maar tussen half elf 's avonds en half drie 's morgens werd de oplegger gestolen. Mijn dochter Sylvie plaatste een opsporingsbericht op Facebook en dat leverde rond tien uur 's morgens al resultaat op. We werden toen gebeld door een trucker uit Blankenberge die het bericht gezien had en onze oplegger had zien staan op een kleine industriezone in de buurt van Dortmund. We zijn direct in een trekker gesprongen om 'm te gaan ophalen. Groot was onze verbazing toen we in Nederland, op weg naar Dortmund, de oplegger in kwestie plots opmerkten in een straat die parallel loopt met de snelweg. Blijkbaar hadden de dieven 'm vanuit Duitsland naar daar gereden en achtergelaten. Waarom ze dat deden, weten we niet. Mogelijk dachten ze dat de lading waardevoller was of makkelijker uit de oplegger te halen. Ons maakt het eigenlijk niet veel uit. De schade is beperkt tot een opengesneden zeil aan de zijkant, verder niks. Voor hetzelfde geld zagen we onze oplegger nooit meer terug", besluit Hedwig.





