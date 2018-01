Gemeente verkoopt rookmelders 02u29 0

De gemeente Ledegem zal vanaf 1 maart 2018 rookmelders verkopen aan de balie. "De campagne loopt tot en met eind mei en we bieden de toestellen aan tegen kostprijs" schetst burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD). "De afname gebeurt via de Stichting Brandwonden aan de prijs van 16 euro per rookmelder. Op die manier steunen we die organisatie maar krijgt elke aankoper ook 10 jaar garantie op het toestel. Daarnaast blijft het zo dat elke 65-jarige uit onze gemeente via de plaatselijke brandweer de plaatsing van een rookmelder als geschenk kan krijgen. Dat blijft zo waarbij we nu ook zullen gaan voor de exemplaren van de Stichting Brandwonden. Die zijn immers goedkoper dan onze huidige toestellen". (VGGS)