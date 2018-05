Gemeente dient aanvraag Fietsfondsdossier in 26 mei 2018

02u51 0

De gemeente Ledegem dient, op vraag van sp.a-Groen, een aanvraag in bij het provinciebestuur voor subsidies uit het Fietsfonds voor de aanleg van een fietspad in de Wevelgemstraat, op het grondgebied Ledegem. Het was fractieleidster Caroline Seynhaeve (sp.a-Groen) die de vraag naar voren bracht. Burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD) kon zich, net als alle andere raadsleden, vinden in de vraag maar denkt dat het een moeilijk geval zal worden. "Jaren terug werd immers door de Deputatie beslist om het dossier van die Wevelgemstraat enkel te behandelen indien de aankopen en de verwerving van noodzakelijke grond voor de aanleg van het gescheiden fietspad zowel in Ledegem als Wevelgem rond waren. Die van ons is in orde maar Wevelgem is nog altijd niet rond." Raadslid Piet Vandermersch (Open Vld) bevestigt dat er pas steun komt als het fietspad voor de beide gemeentes gerealiseerd kan worden. (VGGS)