Gekanteld op weg naar het werk 06 november 2018

Roman B., een 46-jarige man van Poolse origine uit Ledegem, raakte in de nacht van zondag op maandag lichtgewond bij een ongeval in zijn gemeente.





Dat gebeurde rond half vijf in de Rollegemstraat. In een flauwe bocht verloor de man om de controle over zijn Hyundai Atos. De kleine personenwagen raakte een elektriciteitspaal. De bestuurder probeerde nog te corrigeren, maar zijn voertuig botste toch licht tegen een geparkeerde bestelwagen. Daarop kantelde de Hyundai. De brandweer snelde ter plaatse om de bestuurder te bevrijden. De man, die op weg was naar zijn werk, werd naar het ziekenhuis gebracht. Roman B. bleek onder invloed van alcohol te zijn. Zijn rijbewijs werd ingetrokken. (VHS)