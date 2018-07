Gecrasht tijdens achtervolging HULPVERLENER ZIET HOE GANGSTERS BESTELWAGEN STELEN HANS VERBEKE

09 juli 2018

02u46 0 Ledegem Hulpverlener Christophe Jolly (46) uit Ledegem is afgelopen weekend in De Haan het slachtoffer geworden van een autodiefstal. In de wagen stak duur medisch materiaal. De daders werden na een achtervolging - en een ongeval - gevat.

Hulpverlener Christophe Jolly (46) uit Ledegem heeft tientallen jaren in De Haan gewoond en zo raakte hij nauw betrokken bij metalfestival Coq Rock, dat daar al jaren georganiseerd wordt. Ook zaterdag was de Ledegemnaar van de partij, samen met zijn partner Kelly Keyngnaert. "We bemanden er de EHBO-post. Na afloop waren Kelly en ik het EHBO-materiaal weer aan het inladen in onze Ford Transit Connect, die achter evenementenhal 't Schelpestik geparkeerd stond. Omdat de sleutels op het contact zaten, bleef telkens een van ons twee bij de wagen", legt Jolly uit.





Paaltjes

"Om 1.20 uur, toen het inladen afgerond was, besloten we toch nog even te blijven. Ik stond met mijn rug naar onze auto en wilde de sleutels van het contact halen. Ik draaide me om en zag tot mijn verbazing de lichten aangaan. Het portier sloeg dicht en de wagen vertrok. Eerst dacht ik nog dat Kelly achter het stuur zat, maar toen ik me weer omdraaide, kwam ze net aangewandeld."





Jolly besefte wat er aan de hand was en liep de wagen achterna. "Wat verderop stonden paaltjes, ik dacht dat die hen zouden blokkeren, maar de bestuurder wurmde zich links tussen een paaltje en het struikgewas en hield toen halt, waarop een tweede man in de wagen sprong. Ze reden weg met gierende banden."





Achtervolging

De Ledegemnaar repte zich weer naar 't Schelpestik. "De politie was er nog en zette onmiddellijk de achtervolging in", gaat Jolly verder. "Met succes, want na een kwartiertje kreeg ik de melding dat mijn wagen onderschept was op de Gistelsesteenweg in Varsenare, na een ongeval weliswaar. De daders waren er gebotst met een ander voertuig en in een haag beland. Daarop gingen ze te voet op de vlucht."





Eerder al gezien

Een van de dieven kon meteen opgepakt worden, even later onderging zijn kompaan hetzelfde lot. De twee Noord-Franse gangsters werden ter beschikking gesteld van het gerecht in Brugge. "Bleek dat zowel de politie als wij de mannen eerder op de avond al hadden opgemerkt. Ze hingen rond op het evenement maar waren duidelijk niet gekomen voor de muziek."





Sporenonderzoek

De wagen van Jolly werd in beslag genomen voor sporenonderzoek. "Maar ik krijg hem terug, met hopelijk niet al te veel schade. Met wat geluk is ons duur EHBO-materiaal, waaronder een AED-toestel en een patiëntenmonitor, ongeschonden", besluit de man.