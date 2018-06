Gast op verjaardagsfeest wellicht gestorven na drugscocktail 11 juni 2018

02u27 0 Ledegem Een 23-jarige jongeman uit Heist is gistermorgen in verdachte omstandigheden overleden na een meerdaags verjaardagsfeestje in een loods in de Nijverheidslaan in Ledegem. Volgens de eerste vaststellingen stierf Mike V. aan een drugscocktail.

De hulpdiensten snelden zondagmorgen rond 6 uur naar de Nijverheidslaan. Mike V. verkeerde toen al in coma. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis, maar overleed kort daarna. Het verjaardagsfeestje werd georganiseerd door Steve M. die een loods had gekocht. Zowel Steve als Mike hebben allebei een drugsverleden. Steve M. contacteerde burgemeester Bart Dochy met de vraag om nadarhekken voor het feestje te leveren, wat ook gebeurde. "Toen ik zaterdag een kijkje wou nemen, trof ik eerst niemand aan", vertelt Dochy. "Buurtbewoners vertelden mij wel dat het er vrijdagnacht al erg luid aan toeging. Toen ik de man uiteindelijk vond, zei ik hem dat het zaterdagavond om 22 uur stil moest zijn." De politie patrouilleerde 's nachts, en de feestvierders gehoorzaamden aan de wensen van de burgemeester. Zondagmorgen rond 6 uur kende het feestje dan een dramatische wending. "We moeten het toxicologisch onderzoek nog afwachten, maar de eerste vaststellingen wijzen in de richting van een dodelijke drugcocktail", zegt Tom Janssens van het parket. De ouders van Mike V. zaten op dat moment op het vliegtuig naar Griekenland. Eens aangekomen werd hen het trieste nieuws gemeld. Gisteravond vlogen de ouders terug naar België. (VHS/AHK)