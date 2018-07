Fluvia heeft handen vol met wespenverdelging 31 juli 2018

02u29 0 Ledegem Brandweerzone Fluvia heeft haar handen vol met het verdelgen van wespennesten.

Er zijn veel meer wespen dan andere jaren, en dat voelen ze daar. "We hebben maandag alleen al 270 meldingen binnen gekregen", zegt Kaat Nuyttens van Fluvia.





"De wespennesten in de buurt van kinderen, zoals bij een kinderdagverblijf, de speelpleinwerking of een sportkamp, die geven we voorrang. Het kan wel eens een dag of twee dagen duren voor we op de andere locaties langs kunnen, maar we doen ons best om de mensen overal zo snel mogelijk van hun wespenprobleem te verlossen. We vragen de mensen om wat geduldig te zijn, we kunnen jammer genoeg niet overal tegelijk zijn." Een doorsnee wespenjaar zijn er gemiddeld zo'n 2700 meldingen. Sinds het begin van het seizoen kreeg de brandweerzone al een kleine 3000 meldingen binnen, en het seizoen loopt nog tot september/oktober. "In vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar, een rustiger wespenjaar, kregen we al 4 keer meer meldingen. De piek ligt dus merkelijk vroeger dan andere jaren. De reden waarom de beestjes zo talrijk zijn: een warm en zacht voorjaar waarin weinig regen viel."





Fluvia vraagt dat de mensen hun meldingen zoveel mogelijk online doen, zodat de telefoonlijnen wat ontlast worden. Een wespennest laten verdelgen is bij Fluvia nog altijd gratis, dat is lang niet meer zo in alle brandweerzones. Opgelet: bijen en hommels zijn beschermd, die diertjes worden niet verdelgd door de brandweer.





(JME)