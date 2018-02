Fikse boete en rijverbod na klap 02 februari 2018

Een 57-jarige automobilist uit Moorslede is door de politierechter veroordeeld tot een fikse boete van 1.000 euro en een rijverbod van 21 dagen. Op 19 mei vorig jaar verleende Yves D. geen voorrang op het kruispunt van de Rollegemstraat en de Sint-Eloois-Winkelstraat in Rollegem-Kapelle (Ledegem). Hij knalde met zijn wagen 's morgens vroeg rond 5 uur tegen een Mercedes Sprinter en belandde tegen de gevel van een woning. Hij brak zelf drie ribben en zijn enkel en ook de twee inzittenden van de Mercedes raakten gewond. Yves D. bleek bijna 1 promille alcohol in het bloed te hebben. Het was voor de man wel de eerste veroordeling ooit. De rechter sprak bovenop de boete nog eens 1.000 euro boete voorwaardelijk uit. (LSI)