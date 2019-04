Fietser (86) sterft na hartaanval op straat VHS

12 april 2019

20u49 0 Ledegem Langs de Rollegemkapelsestraat in Sint-Eloois-Winkel is vrijdag in de vooravond fietser Sylveer Soenens uit Ingelmunster gestorven aan de gevolgen van een hartaanval. Iemand was getuige van het feit dat de 86-jarige man plots ten val kwam. Reanimatie kon niet meer baten.

Ondanks zijn respectabele leeftijd trok Sylveer Soenens, de echtgenoot van Monique Craeynest, er nog regelmatig op uit met zijn fiets. Ook vrijdag was dat het geval. Ter hoogte van het bedrijf Rolbruggen Deman werd hij getroffen door een hartaanval. De bejaarde man kwam ten val. Iemand in de buurt zag dat gebeuren en alarmeerde de hulpdiensten. De ziekenwagen en een MUG-team snelden ter plaatse. Alle hulp kwam echter te laat. De politie sloot een tijdlang de Rollegemkapelsestraat af tussen de Kapelstraat en de Muizelstraat.

Vijf kinderen

Sylveer Soenens en Monique Craeynest zijn de ouders van vijf kinderen van wie de oudste op 18-jarige leeftijd overleed bij een arbeidsongeval. Ze leerden elkaar kennen in de slagerij in de Izegemstraat, waar Monique tewerkgesteld was als dienstmeid. Sylveer stampte een bedrijf in sanitair en chauffage uit de grond. Toen hij 65 was, ging hij op een welverdiend pensioen. Het is nog niet bekend wanneer de uitvaartplechtigheid plaatsvindt.