Festivalgangers veroordeeld voor drugsbezit ondanks nultolerantie LSI

19 februari 2019

12u20

Bron: LSI 0 Ledegem Een dertigtal festivalganger van de voorbije edities van de festivals Cirque Magique in Ledegem, Voltage in Zwegegem en Kamping Kitsch in Kortrijk zijn vandaag door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld voor bezit van drugs. De straffen variëren van boetes van 120 tot 400 euro tot voorwaardelijke celstraffen van 3 tot 4 maanden. Eerder kregen ook bezoekers van Hype-O-Dream in Waregem gelijkaardige straffen.

Ze konden op de festivals in 2018 met kleine hoeveelheden xtc, cannabis of cocaïne betrapt worden. Ze kregen op de festivals zelf het aanbod een boete te betalen maar voerden achteraf de overschrijving niet uit. Daarom kregen ze een dagvaarding voor de correctionele rechtbank in de bus.

Een 29-jarige Ier kreeg als enige geen straf. Hij zakte persoonlijk voor het proces vanuit Dublin naar Kortrijk af. Twee weken na een festival verloor hij zijn job en kon hij de boete niet meer betalen. Aan de gerechts- en dagvaardingskosten van zo’n 100 euro ontsnapt echter niemand. Op de festivals gold telkens een nultolerantie voor drugs.