Ex-patiënt wandelt naar de Ardennen voor strijd tegen kanker 18 juli 2018

02u27 0 Ledegem Marc Vandewalle, onlangs 60 geworden, viert z'n verjaardag op een heel originele manier. "Ik onderneem een voettocht van 240 kilometer voor het goede doel" vertelt Marc.

"In 2008 kreeg ik de diagnose darmkanker. Ik was toen net 50 geworden", begint Marc Vandewalle, zelfstandig elektricien van beroep, zijn verhaal. "Het jaar dat volgde, was er één met veel ziekenhuisopnames, chemotherapieën en onzekerheid. Nu, tien jaar later, ben ik heel blij en dankbaar dat alles goed afgelopen is. Ik draag dan ook alle mensen die zich vandaag in mijn situatie van toen bevinden een heel warm hart toe. Om hen nu te tonen hoezeer ik hen steun, wandel ik van zondag 22 juli tot en met zaterdag 4 augustus van bij mij thuis aan de Leie naar Lafôret bij de Semois, goed voor 240 kilometer."





Wie dat wil, kan één of meerdere delen van de tocht mee afhaspelen en kan Marc daarvoor contacteren op 0475/63.47.08. "We starten die zondag 22 juli met een ontbijt in keuvelkroeg Arbeidershuis aan de Gullegemsestraat 108 van 7 tot 9.30 uur. Deelnemen kost 20 euro per persoon en kinderen tot 12 jaar betalen 10 euro. De opbrengst gaat integraal naar het inloophuis voor patiënten met kanker van AZ Delta en dokter Jochen Decaestecker." Inschrijven kan in de keuvelkroeg Het Arbeidershuis of bij Marc Vandewalle zelf door storting op rekeningnummer BE82 7450 2785 8368. Sympathisanten die er niet bij kunnen zijn, mogen uiteraard op hetzelfde nummer storten. (VGGS)