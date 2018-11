Ere-OCMW-voorzitter overleden 12 november 2018

Ere-OCMW-voorzitter Marcel Dedeurwaerder (87) is op vrijdag 9 november overleden in het Ledegemse WZC Rustenhove. De geboren en getogen Winkelnaar Marcel was gehuwd met Christiane Devos, de vader van Myriam en Jan en de grootvader van Sean. Hij was politiek actief bij Vrijheid & Democratie en stond er samen met wijlen Firmin Debusseré op de lijst. Marcel zetelde van 1977 tot en met 1995 in de Ledegemse gemeenteraad. Hij was in die periode ook OCMW-voorzitter van 1983 tot 1989. Marcel had een passie voor muziek en was onder meer 20 jaar voorzitter van De Piccolo's en bestuurslid van de Koninklijke Harmonie De Kunstvrienden. Daarnaast voetbalde Marcel ook bij Stad Kortrijk en was hij trainer-speler bij Winkel Sport. Hij wordt op woensdag 14 november om 14 uur begraven in de Aula van Uitvaartzorg Serrus aan het Winkelse Kerkplein 6. (VGGS)