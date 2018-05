Elooi's Winkel sluit na 63 jaar ZUSSEN STOPPEN FAMILIEZAAK MET PIJN IN HET HART CHARLOTTE DEGEZELLE

09 mei 2018

02u36 0 Ledegem Elektrozaak Elooi's Winkel sluit eind oktober na 63 jaar de deuren. Zussen Myriam en Cathy Vandeputte gaan met pensioen. Zaterdag start een grote uitverkoop. "We stoppen op een hoogtepunt, en ook op het eind willen we geen steken laten vallen."

Elooi's Winkel, de elektrowinkel langs de Izegemsestraat, mag je gerust een voortrekker noemen. In 1955 startten Jan Vandeputte en Esther Neyrinck de elektrowinkel in het pand dat vroeger een juteweverij was. "Het was een van de eerste elektrozaken in de streek, net in de periode dat de televisie opkwam", blikt Myriam Vandeputte terug. "Mijn ouders runden de zaak tot 1 oktober 1983. Ik was er al actief, maar nam de winkel toen officieel over. Van toen af aan stond de winkel gekend als 'Vandeputte-Seurynck'. De elektrosector heb ik altijd als heel uitdagend ervaren, alles evolueert immers zo snel. Het ene toestel na het andere werd gelanceerd. Maar na de introductie van de microgolfoven viel dat wat stil. Ik kon wel wat extra uitdagingen gebruiken en breidde toen ons aanbod uit met kookgerief. In 2010 gingen we nog voor een volledige restyling van de winkel onder de naam Elooi's Winkel."





Emotioneel

Myriam runt de zaak al jaren samen met haar zus Cathy. Al 19 jaar kunnen zij rekenen op een trouwe medewerkster, Sharon Deman. "Sterke merken en een topservice waren en zijn de rode draad doorheen het verhaal van Elooi's Winkel. Die waarden blijven we hoog in het vaandel dragen tot de allerlaatste dag." Dat wordt dus 31 oktober. Dan valt het doek over Elooi's Winkel. "Mijn zus en ik hebben de pensioenleeftijd bereikt, waardoor we dit stukje familiegeschiedenis moeten afsluiten. Al zo'n drie jaar zijn we met het einde bezig. Drie jaar geleden organiseerden we de eerste stockverkoop. Maar het blijft toch ook wel emotioneel. Maar we kunnen stoppen op een hoogtepunt en we zullen tot de allerlaatste dag het beste van onszelf geven. Na al die jaren mogen we ook nu geen steken laten vallen."





Band met de klanten

Het einde van Elooi's Winkel betekent dat alles de deur uit moet. Daarom start er zaterdag een totale uitverkoop. "De voorbije weken organiseerden we een actie voor onze trouwe klanten", zegt Myriam. "Als bedanking. We zullen hen missen. Met veel klanten die hier al decennia komen, hebben we een goeie band. Maar vanaf zaterdag start de uitverkoop echt en gaan al onze topproducten met korting de deur uit. Straks wordt onze service trouwens overgenomen door Vervaecke-Nollet in Izegem."





Wat de toekomst brengt voor het pand is nog niet duidelijk. "Wij zijn eigenaar en de winkel en parking zijn bouwgrond. Maar een nieuwe bestemming is er nog niet."





Meer op www.elooiswinkel.be.