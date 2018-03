Eindelijk een bpost-punt in Sint-Eloois-Winkel 06 maart 2018

De inwoners van de Ledegemse deelgemeente Sint-Eloois-Winkel kunnen na 20 jaar eindelijk weer postverrichtingen doen in hun eigen dorp. Dagbladhandel Lezy aan de Smissestraat 11 kreeg die erkenning van bpost vanaf maandag 5 maart.





"Het zal op 1 mei exact 20 jaar geleden zijn dat het toenmalige postkantoor van postmeester Joris Gheysen de deuren moest sluiten", schetsen Jeroen Lezy en zijn moeder Martine Verbrugghe. "Op die dag liet de post liefst 17 West-Vlaamse kantoren sluiten. Al die tijd verloren de Winkelnaren heel wat posttijd want het dichtste kantoor ligt nu nog altijd op zes kilometer. Het nieuwe bpost-punt is elke dag van dinsdag tot vrijdag open van 6 tot 13.30 uur en van 14.30 tot 19 uur. Op maandag is dat van 6 tot 13.30 uur en op zaterdag doorlopend van 7 tot 18 uur. Ook telefonisch bereikbaar op 056/50.67.36.





(VGGS)