Eetfestijn Team Zico Waeytens 22 november 2018

Het Team Zico Waeytens organiseert op zaterdag 24 november vanaf 19 uur een eetfestijn in feestzaal Cycloon aan de Sint-Pietersstraat. "Elk jaar kunnen we uitpakken met een volle zaal en we hopen dit jaar even goed te doen" stellen Dany Debondt en Marcel Waeytens. "Onze renner Zico, die uiteraard aanwezig zal zijn, maakt in 2019 de overstap naar het Franse Cofidis. Het voorbije jaar was door blessures minder. Het doel van Zico is om volgend jaar de Ronde van Frankrijk te kunnen rijden". Mee tafelen kost 20 euro voor volwassenen (aperitief, halve kip, frietjes en groenten) en 7 euro voor de kinderen (fruitsap en frietjes met frikandel). Vooraf inschrijven kan bij Marcel Waeytens via gsm 0476/89.38.64 of Dany Debondt via gsm 0475/61.04.41.





(VGGS)