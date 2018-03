Eerste steen bedrijfsverzamel-gebouw gelegd 06 maart 2018

De West-Vlaamse Intercommunale en het gemeentebestuur hebben gisteren de eerste steen gelegd van het nieuwe bedrijfsverzamelgebouw Vierschaere aan de Nijverheidslaan. Daar komen straks zes KMO-eenheden met een oppervlakte van 202 tot 210 m². De ligging in de Nijverheidslaan zou volgens de WVI ideaal moeten zijn voor bedrijven die actief zijn in Zuid-West-Vlaanderen. Op vandaag zijn er al twee eenheden verkocht en één in optie. Een van de percelen werd verkocht aan ontwikkelaar De Zilverberg uit Ledegem. Het bedrijfsverzamelgebouw maakt straks deel uit van het grotere bedrijvenpark op die locatie. Dat werd vorig jaar nog uitgebreid. (VDI)