Eerste Olympus Run komt eraan 21 augustus 2018

De Ledegemse jeugdraad pakt op zaterdag 1 september om 13.30 uur voor de eerste keer uit met de Olympus Run, een obstakelrun die vertrekt vanuit cultuurcentrum De L!nk aan het Dorpsplein. Het parcours van 7 kilometer telt evenveel hindernissen, deelnemers hebben als doel die zo snel en origineel mogelijk te overbruggen. Teams bestaan uit maximum vier personen die minstens 14 jaar oud zijn. Het inschrijvingsgeld bedraagt 8 euro. Er zijn diverse prijzen voor onder meer de snelste deelnemers, de best verklede deelnemers en de grootste pechvogels. Wie meer info wil of wil inschrijven, kan dat via jeugd@ledegem.be of telefonisch via 056/89.48.76. (VGGS)