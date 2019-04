Eén rijstrook anderhalf uur dicht na ongeval met vrachtwagen op E403 LSI

02 april 2019

07u59

Bron: LSI

Op de snelweg E403 tussen Brugge en Kortrijk is dinsdagochtend één rijstrook richting Kortrijk anderhalf uur lang afgesloten. Oorzaak was een ongeval iets voor 6u tussen een bestelwagen en een vrachtwagen ter hoogte van Sint-Eloois-Winkel (Ledegem). Om een nog onduidelijke reden kwam de bestelwagen tegen de achterkant van de vrachtwagen terecht. Na de aanrijding volgde ook nog een botsing met de zijkant waardoor de mazouttank van de vrachtwagen scheurde. De brandweer snelde ter plaatse om de weglopende mazout op te vangen en in tonnen over te pompen. De vrachtwagenchauffeur had aan het tankstation in Oekene (Roeselare) net getankt waardoor dat karwei wel wat tijd in beslag nam. Daarna zorgde de brandweer er ook nog voor dat gelekte mazout op de rechterrijstrook verwijderd werd. Zowel de vrachtwagen als de bestelwagen moesten getakeld worden. Rond 7.30 uur waren alle rijstroken opnieuw vrij.