Eelektriciteitskabel van muur gerukt door kraan 11 augustus 2018

Een vrachtwagen van een aannemersbedrijf uit Zingem heeft gisterennamiddag iets na drie uur per ongeluk een elektriciteitskabel afgereden die over de Gullegemsestraat in Sint-Eloois-Winkel hing. De bestuurster had even tevoren bouwmaterialen geleverd in de buurt maar toen ze weer vertrok, vergat ze dat de kraan op haar laadbak nog rechtop stond. De eerste elektriciteitskabel waar ze onder wou passeren, moest er aan geloven. Door het incident zaten enkele woningen een tijdlang zonder stroom. De Gullegemsestraat was korte tijd afgesloten voor het verkeer. (VHS)