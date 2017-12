Eddy Callewaert overleden 02u38 0 Geert Van Gheluwe Eddy Callewaert. Ledegem Eddy Callewaert (62) uit de Guido Gezellelaan is op tweede kerstdag na een slepende ziekte overleden.

De gewezen voetballer van Olympic Ledegem kreeg op vrijdag 2 juni nog de Ledegemse trofee van sportverdienste uitgereikt. Het waren de leden van de plaatselijke sportraad die Eddy daarvoor unaniem verkozen. Hij heeft zijn hele loopbaan gewerkt bij de Brusselse pensioendienst en pendelde daarvoor elke dag met de trein op en af naar de hoofdstad.





Na zijn voetbalcarrière werd hij in 1995 actief bestuurslid van de Ledegemse volleybalclub Mevo. Hij zorgde er als secretaris van het volleybalteam voor de algemene administratie en die van de leden.





Eddy was gehuwd met Greta Deceuninck. Samen hebben ze twee dochters Hanne en Lenny, en zeven kleinkinderen. Er wordt op dinsdag 2 januari 2018 om 10.30 uur een dienst gehouden voor Eddy in de aula van Serrus uitvaartzorg aan het Kerkplein 6 in Sint-Eloois-Winkel. (VGGS)