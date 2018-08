Duurzame maatregelen op Cirque Magique 01 augustus 2018

In een poging om het festival duurzamer te maken pakt Cirque Magique uit met enkele extra maatregelen. In de strijd tegen wegwerpplastic zal het festival dit jaar plat en bruisend leidingwater op het terrein aanbieden. De organisatie liet ook hervulbare flessen produceren die je op het terrein kan kopen. Eens je dorst hebt, kan je die laten bijvullen voor 1 Magic Coin. Er is ook een samenwerking met FestiTent. Zij verhuren kant- en klare kampeertenten aan kampeerders. Daarnaast bieden ze ook de mogelijkhheid om extra campingbenodigdheden te bestellen, zoals opblaasbare matrassen, stoelen, slaapzakken, enz...Meer info op https://festitent.com/cirque-magique.





(VDI)