Driemaal goud voor muzikanten De Koninklijke Harmonie De Kunstvrienden mocht drie verdienstelijke muzikanten lauweren

04 december 2018

Winkelnaar René Callens (62) bespeelt al 50 jaar de trompet. Bernard Carton (60), die ook voorzitter is van de Winkelse MuziekVereniging, kreeg net als zijn vrouw Lieve Gheysen ook een gouden onderscheiding. Zij is de dochter van wijlen Gabriël Gheysen die ere-dirigent was van De Kunstvrienden en De Winkelse Piccolo’s. Het was bij dat jeugdorkest dat het gehuldigde drietal een halve eeuw geleden debuteerde. Lieve koos indertijd voor de piccolo als instrument terwijl Bernard het bij de bastuba houdt. Zij wonen met hun gezin in Merelbeke.