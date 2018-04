Dove hond vermist 26 april 2018

In Sint-Eloois-Winkel (Ledegem) is sinds zaterdagnacht de Engelse cocker Ziggy vermist. Het dier liep weg en is voorlopig spoorloos. Baasje Evelin Dejonghe deed op Facebook een oproep om de hond terug te vinden. Belangrijk detail: Ziggy is doof en reageert niet op haar naam. (LSI)