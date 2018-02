Doodrijder stuurt kat, iedereen ontstemd RECHTER STELT PROCES VOOR ONGEVAL MET VLUCHTMISDRIJF TEGEN ZIJN ZIN UIT HANS VERBEKE

06 februari 2018

02u39 0 Ledegem Dik tegen zijn zin heeft de Kortrijkse politierechter Philip Hoste gisteren noodgedwongen de zaak uitgesteld waarin de doodrijder van Saar Gevaert (15) uit Gits zich moest verantwoorden voor een nieuw ongeval met vluchtmisdrijf. Beklaagde Miguel Verhelst (33) zou zijn dagvaarding pas vorige week hebben ontvangen. "Ik wil hem er absoluut bij als de zaak behandeld wordt", zei de rechter. "Geen uitvluchten meer." Ook de familie van Saar reageerde ontstemd.

Op 10 november van vorig jaar verloor Miguel Verhelst (33) de controle over het stuur van de Mercedes van zijn vriendin. De wagen belandde in de gracht en tegen een elektriciteitspaal. Dat gebeurde vlakbij de woning van Verhelst. Na het ongeval zette de man het op een lopen, pas een dag of drie nadien meldde hij zich bij de politie.





Verhelst moet na het ongeval ongetwijfeld gedacht hebben aan de straf die hij in die periode kreeg voor het ongeval waarbij hij in december 2015 in Gits de 15-jarige fietsster Saar Gevaert doodreed. De bestuurder was toen onder invloed en reed in een wagen die ingeschreven, gekeurd noch verzekerd was. Het leverde hem in beroep iets meer dan drie jaar cel met uitstel en een rijverbod van tien jaar op. Hij verklaarde nooit meer met de auto te zullen rijden en leverde z'n rijbewijs in. Toch stapte hij op 10 november 2017 weer in een wagen. "Om zelfmoord te plegen omwille van zijn uitzichtloze situatie", verklaarde zijn vriendin. Gisteren werd Verhelst op de politierechtbank verwacht maar hij was er niet. Zijn advocaat, die in het buitenland verblijft, liet zich vervangen door een collega, die de rechter vroeg om uitstel toe te staan.





Verhuis

"Omwille van een verhuis heeft de beklaagde pas vorige week zijn dagvaarding ontvangen", klonk het. Naar verluidt had zijn advocaat toen ook nog het strafdossier niet ontvangen, waardoor de zaak niet kon worden voorbereid.





De onverwachte wending kon politierechter Hoste allerminst bekoren. "Ik stel de zaak uit maar verwacht absoluut dat meneer Verhelst dan wel aanwezig is. Dergelijke foefjes pik ik niet meer."





Ook de ouders van Saar Gevaert, die gisteren in het gezelschap van enkele familieleden uit nieuwsgierigheid de zitting bijwoonden, reageerden ontstemd. "Het lijkt wel alsof hij opnieuw wil vluchten en zijn verantwoordelijkheid wil ontlopen", zegt mama Ann Colson. "Het parket communiceerde weken geleden al over het ongeval waarvoor hij zich moet verantwoorden en gaf ook de datum mee waarop de zaak zou gepleit worden. Alle media hebben die berichtgeving gebracht. Iedereen wist wanneer de zaak zou voorkomen, behalve hij." De familie is geen betrokken partij bij het tweede ongeval met vluchtmisdrijf maar wil graag weten waarom Verhelst die keer, ondanks zijn dure belofte om nooit meer te zullen rijden, toch opnieuw in een wagen stapte. "We hopen ook dat hij strenger zal worden gestraft dan in het dossier van Saar. Naar ons gevoel is hij daar te goedkoop weggekomen." Miguel Verhelst riskeert bij een nieuwe veroordeling effectief naar de gevangenis te moeten. Op 16 april wordt de zaak gepleit.