Dieven stelen bestelwagen om thuis te geraken 10 juli 2018

De twee twintigers uit de buurt van Rijsel die afgelopen weekend na het metalfestival Coq Rock in De Haan aan de haal gingen met de bestelwagen van hulpverlener Christophe Jolly (46) uit Ledegem, pleegden de diefstal om... weer thuis te geraken. Dat verklaarden ze aan de politie, nadat ze tijdens een achtervolging gecrasht waren met het voertuig aan de Gistelsesteenweg in Varsenare. Een aantal uur voordien waren de twee mannen al tegengehouden door de politie. De bestuurder legde toen een positieve alcoholtest af, waardoor hij de sleutels van zijn voertuig moest afgeven. Daarop zochten de mannen naar een manier om toch thuis te geraken. Toen ze zagen dat Christophe Jolly en zijn partner aan de evenementenhal 't Schelpestik medisch materiaal aan het inladen waren, besloten ze hun kans te wagen. De sleutels van het voertuig staken immers op het contact. Ondanks het feit dat het koppel de wagen niet onbeheerd achterliet, slaagde een 25-jarige dader erin om de auto te stelen. Wat verderop pikte hij z'n 23-jarige kompaan op en scheurden er vandoor. Na hun arrestatie werden ze op de rooster gelegd. Nadien mochten ze beschikken, weliswaar met een dagvaarding om zich straks via snelrecht te verantwoorden voor de Brugse rechter. Hoe ze weer in hun thuisland zijn geraakt, is niet bekend. (VHS)