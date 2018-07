Dieven slaan toe in James Bond-stijl INBREKERS OMZEILEN INFRAROODSYSTEEM TUINZAAK VIA DAK HANS VERBEKE CHARLOTTE DEGEZELLE

05 juli 2018

02u44 0 Ledegem Omdat het in de winkel door zware beveiliging na vier ramkraken niet meer mogelijk is om toe te slaan, hebben inbrekers dan maar via het dak een grote buit gemaakt in de speciaalzaak José Luyckx. Ze gingen er, alweer, vandoor met tientallen boomzagen van het merk Stihl, zoals bij alle voorgaande inbraken. Ook nu werd nogal wat schade aangericht. "Om moedeloos van te worden", zucht de zaakvoerder.

Twee jaar en een half bleven José Luyckx en zijn familie gespaard van inbrekers, maar drie weken geleden gebeurde het dan toch weer. Gangsters drongen het magazijn binnen en pikten daar 28 boomzagen en twee bladblazers van het gegeerde merk Stihl. Waarde van de buit: zowat 20.000 euro. Daarbij komt ook nog eens het bedrag van de schade die werd aangericht om binnen te geraken. Het scenario van de roof leest als dat van een actiethriller. "Het is bijna niet te vatten", steekt zaakvoerder José Luyckx van wal.





"Liefst twee nachten na elkaar kwamen de dieven langs, eerst om zich voor te bereiden en dan om toe te slaan. Op camerabeelden is te zien hoe de eerste nacht vijf mannen gelost worden uit een bestelwagen, in de Waterpachtgoedstraat, aan de zijkant van ons bedrijf. Ze maakten een gat in de wand van een loods waar voornamelijk tweedehandsmateriaal staat. Met een ladder duwden ze een gat in de dakbedekking. Eens ze op dat dak geklauterd waren, gebruikten ze dezelfde ladder om boven op ons magazijn te geraken, bijna acht meter hoog. Daar maakten ze een kleine opening in een lichtkoepel, vermoedelijk om met een infraroodcamera te kunnen binnenkijken om te zien waar de Stihl-boomzagen lagen. Eens ze dat wisten, maakten ze gericht openingen in het dak. Ze haalden de isolatie weg maar drongen uiteindelijk niet binnen. Dat deden ze pas de nacht nadien. Nog opmerkelijk was dat ze zich lieten zakken in het magazijn maar nooit de grond raakten. Ze wipten van rek naar rek om tot bij hun doelwit te komen. Op die manier omzeilden ze het alarm. Uit het sporenonderzoek weten we dat ze hun buit vanop het dak via een boom naar de begane grond brachten. Daarna verdwenen ze spoorloos. De roof bleef tot kort na de middag onder de radar want de daders hadden het dak netjes weer dichtgemaakt." Luyckx is een beetje ten einde raad. "Wat kan ik doen om nog meer te beveiligen?", vraagt de ondernemer zich af. "We hebben nu nog meer sensoren geïnstalleerd die voor een alarm kunnen zorgen. En ik denk eraan om hoogspanning te voorzien op het dak van m'n magazijn. Als dat mag, tenminste. Ik vermoed dat de daders behoren tot dezelfde zigeunerbende die mijn zaak in 2015 en 2016 viseerde. Ze sloegen toe op een dertigtal plaatsen, ook in het buitenland. En telkens waren ze enkel geïnteresseerd in materiaal van Stihl. Een aantal kopstukken zijn intussen veroordeeld maar volgens mij zijn de straffen niet zwaar genoeg", besluit José Luyckx.