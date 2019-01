Dieven breken binnen in tuinhuis speelpleinwerking Alexander Haezebrouck

27 januari 2019

Dieven hebben afgelopen weekend ingebroken in het tuinhuis van de speelpleinwerking in de Sint-Eloois-Winkelstraat in Ledegem. De speelpleinwerking merkte de inbraak zondagmorgen op. Over de buit is nog niets geweten.