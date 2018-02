Diamanten huwelijk voor Joseph en Monique 22 februari 2018

Joseph Anne en Monique Serroels uit de Koning Boudewijnlaan mochten klinken op hun 60ste huwelijksverjaardag. Izegemnaar Joseph (81) leerde zijn Monique (80) uit Ingelmunster kennen bij het Izegemse schoenenbedrijf Pareit waar ze beiden werkten. Later werkte Joseph onder meer bij Bekaert in Zwevegem. Ze kregen met Francky, Ingrid, Bart, Filip en Nico vijf kinderen die zelf zorgden voor 13 kleinkinderen en 9 achterkleinkinderen. Het diamanten koppel is een hevig cyclocross supporter en gaat graag eens tafelen met vrienden in een gezellig restaurant.





(VGGS)