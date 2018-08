Diamanten huwelijk voor Frans en Simonne 10 augustus 2018

Frans Catteeuw (82) en Simonne Leman (80) uit de Kapelstraat vierden hun 60ste huwelijksverjaardag. Ze leerden elkaar kennen in 1952 op een Ledegems dansfeest. De geboren en getogen Winkelnaar Frans startte, samen met zijn vrouw Simonne, in 1961 een eigen meubelzaak op. Ze kregen met Martin, Connie, Nico, Mike en Andy 5 kinderen, die zelf zorgden voor 9 kleinkinderen: Katrien, Vanessa, Wesley, Gaël, Gaëtan (+), Lise, Anouk, Maaikel en Alyssaen. Er zijn ook al 10 achterkleinkinderen. Frans was altijd heel sportief en houdt nog altijd van fietsen en wandelen. Simonne is een fervent lezer en vult dagelijks kruiswoordraadsels in.





(VGGS)