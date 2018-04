Diamanten feest voor Marie-Thérèse en Marcel 24 april 2018

Het echtpaar Marie-Thérèse Grymonprez en Marcel Lapere uit de Roeselarestraat vierden hun 60ste huwelijksverjaardag. Marie-Thérèse (83) werd geboren in Moorsele en was verzorgende voor haar huwelijk met Marcel (85) die in Rumbeke op de wereld kwam. Hij werkte er bij zijn neven in de slachterij van kippen en konijnen. Vandaag zijn ze beiden nog heel actief op de fiets en houden ze enorm van hun eigen tuin. Ze kregen met Katrien (overleden) en Jan twee kinderen en zijn de trotse grootouders van Jens.





(VGGS)