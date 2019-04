Diamanten feest voor Camiel en Jacqueline Geert Van Gheluwe

07 april 2019

De geboren en getogen Winkelse Jacqueline (83) komt uit een kroostrijk gezin en was de oudste van liefst 11 kinderen. Na de lagere schoolbanken bleef ze thuis om haar moeder bij te staan in het huishouden. Camiel (88), geboren in Kachtem, was vele jaren mecanicien bij de firma’s Boucherie, Wybo en Tack. Hij was ook politiek actief in Ledegem als OCMW-raadslid tot aan de fusie in 1976. Camiel en Jacqueline leerden elkaar kennen op de Winkelse kermis. “Ik vond er geen betere in Izegem” antwoordt ze daaromtrent gevat. Ze kregen samen drie kinderen Krista, Hilde en Bart die zelf zorgden voor de vier kleinkinderen Annelien, Mathias, Thomas en Charlotte. Er zijn met Cas, Eef en Isolde ook al drie achterkleinkinderen. Fietsen en wandelen houdt het diamanten koppel forever jong terwijl Jacqueline ook nog altijd een echte keukenprinses is.