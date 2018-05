Diamanten bloemen voor Robert en Bernice 17 mei 2018

Het echtpaar Robert Vangheluwe en Bernice Vandaele, beiden 83 jaar jong, uit de Fabriekslaan mochten klinken op 60 jaar huwelijksgeluk. Bernice kwam op de wereld in Ledegem en werkte vele jaren in 't Fabriekske. Winkelnaar Robert was een bouwvakker in hart en nieren. Nu nog geniet hij geweldig van wandelingen aan onze kust waar hij steevast de nieuwe appartementen in optrek gaat bekijken. Hij is ook een fervent bakker die elke dag een ander broodje bakt. Bernice kokkerelt graag en houdt van het oplossen van kruiswoordraadsels. Het diamanten koppel vierden hun huwelijksverjaardag met familie en vrienden.





