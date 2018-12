Diamant en goud voor muzikanten De Koninklijke Fanfare De Kunst Is Ons Vermaak zette 2 verdienstelijke leden in de bloemetjes. Redactie

04 december 2018

Winkelnaar Frans Vermaut (81) werd gelauwerd voor 60 jaar muzikant. Frans (rechts) speelt tuba en startte in 1951 als muzikant op de trommel. “Na de soldatentijd was dat de klarinet” weet Frans die als postbode door het leven ging en ook spelend lid was van Het Post Muziek. “Er zat een “rustperiode” van 7 jaar in mijn carrière waardoor ik nu pas mijn 60ste muziekverjaardag mag vieren” stelt Frans die sinds 1981 de tuba bespeelt. Ook Francky Douvere (62) werd in de hulde betrokken. Hij bespeelt al 50 jaar de schuiftrombone.